Da più di 10 anni Instagram rappresenta uno dei pilastri online per milioni di persone e aziende. Il noto social network ha almeno 500 milioni di utenti giornalieri. Dopo anni e anni di feedback l’azienda ha deciso di accontentare gli utenti con l’aggiunta di una nuova funzione: la possibilità di aggiungere più di un link nel proprio account.

Instagram, dunque, ha finalmente ceduto al volere della gente. Adesso tutti gli account (di qualsiasi tipologia: personale, aziendale e creator) possono aggiungere fino a cinque collegamenti alla propria biografia. Per poter utilizzare questa nuova funzione, prima di ogni altra cosa, apri Instagram sul tuo dispositivo e accedi al tuo account. Vai alla pagina del tuo profilo toccando l’immagine nell’angolo in basso a destra. Seleziona Modifica profilo. Tocca Aggiungi collegamento per aggiungere un collegamento ipertestuale alla pagina Web di tua scelta. Scegli l’icona a Aggiungi collegamento esterno. Copia e incolla o digita l’URL del tuo sito web.

Instagram consente di aggiungere fino a 5 collegamenti totali sul proprio profilo

Inoltre, altra cosa che puoi fare anche se non fin da subito è inserire un adesivo con il link sulla tua storia. Deve essere posizionato prima di essere pubblicato. Dalla pagina Modifica profilo, tocca Collegamenti. Tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra. Seleziona Riordina collegamenti dal menu che appare nella parte inferiore dello schermo. Trascina e rilascia i collegamenti in modo che quello più importante appaia in alto.

Come piattaforma di social media, Instagram eccelle in quanto strumento per il coinvolgimento degli utenti e la promozione di un sito o marchio, o altro. Tuttavia, a un certo punto, se vuoi che visitino il tuo sito, è per questo che hai bisogno di più link da seguire. Se, invece, hai rinunciato a Instagram, elimina il tuo account e trova un nuovo social network.