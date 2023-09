Avere una connessione stabile ed efficiente è divenuto indispensabile per tutti coloro che hanno uno smartphone. Quando si pensa di cambiare operatore, è logico chiedersi quale sia il migliore sul campo. Dalle recenti analisi condotte, la Vodafone raggiunge il primato per i suoi servizi pazzeschi.

La classifica, creata dopo 83.000 test condotti nel periodo di un anno, vede l’operatore telefonico come il migliore con un punteggio di 36.392, seguito poi dalla TIM, Iliad e WindTre. Sia Vodafone che la TIM hanno dimostrato ancora una volta quanto si impegnino ad implementare le proprie performance, soprattutto sulla rete 4G. Sicuramente la 5G è quella più veloce; tuttavia, le aree coperte da questa nuova tecnologia sono ancora in crescita, mentre la 4G è distribuita equamente.

Le offerte Vodafone per rete mobile

Attualmente, sul sito ufficiale Vodafone, sono presenti diverse promozioni per la rete mobile, ognuna studiata accuratamente per soddisfare tutta l’utenza.

Una delle più convenienti e sicuramente Family+, dedicata a coloro che posseggono un’offerta attiva sulla rete fissa. Questa vi permette di avere giga senza limiti in velocità 5G e chiamate verso tutti i numeri Prezzo vantaggioso di 9,99 € al mese, senza costi aggiuntivi.

Altra promo interessante e la Red PRO: vi permetterà di avere 50 giga di navigazione in 5G, minuti e messaggi illimitati verso l’Italia e verso gli altri paesi dell’Unione Europea, il servizio Rete Sicura incluso durante il primo mese al costo mensile di 14,99€. Per l’attivazione è richiesta una spesa in più di 6,99€.

La terza offerta è studiata per gli Under 25 e include 100 giga in 5G, minuti ed sms illimitati come la promozione precedente a soli 9,99€. Anche qui il costo di attivazione richiesto è di 6,99€. C’è anche la tariffa RED MAX comprendente gli stessi vantaggi della precedente con un costo al mese di 19,99€.

L’ultima e per gli Under 16, il cui costo è 9,99€, ma se dovreste possedere già la Vodafone sulla rete fissa il prezzo scende a 6,99 € al mese. Chiamate, messaggi e giga sono sempre gli stessi.

Le promozioni sono attivabili online o in store e come sempre raccomandiamo di effettuare un controllo della copertura sul proprio territorio per sapere se si ha la possibilità di accedere al 5G.