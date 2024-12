Una lunga collaborazione tra Changan, Huawei e CATL, attraverso il marchio Avatr, Ha portato alla nascita della tanto attesa berlina Avatr 06, un’auto di medie dimensioni che esordisce nel mercato cinese in due varianti, BEV (Battery Electric Vehicle) e EREV (Extended Range Electric Vehicle).

Nel dettaglio, la seconda abbina l’efficienza di un motore elettrico alla potenza di un motore termico, il quale non agisce direttamente sulle ruote, bensì si occupa di ricaricare la batteria quando necessario per consentire al motore elettrico di funzionare.

Cosa offre la nuova berlina

La berlina si basa su piattaforma CHN, che a detta dell’azienda garantisce prestazioni di livello elevato ad una eccellente flessibilità in termini di consumi, per quanto riguarda il design invece si basa sul linguaggio stilistico Avatr 2.0, con un’estetica moderna e sportiva, la quale prende corpo in fari anteriori LED disposti su due livelli con una griglia anteriore chiusa, anche lo spoiler posteriore e il tetto scuro contribuiscono ad offrire un design moderno e accattivante, sono presenti ovviamente delle prese d’aria moderne abbinate ad un sistema di telecamere che sostituisce gli specchietti e retrovisori.

Per quanto riguarda invece la parte legata al Propulsore, le aziende non si sono espresse con i dettagli tecnici ma è altamente probabile che quest’ultimo riprenda le caratteristiche del modello Avatr 07, dunque per la linea full elettrica potrebbe offrire trazione posteriore con 252 kW (338 CV) o integrale con 440 kW (590 CV), affiancata da una batteria LFP da 82 kWh capace di offrire tra i 610-650 km di autonomia (ciclo CLTC).

Mentre per il modello Erev con motore termico si ipotizza la presenza di una power unit con batteria da 39 kWh associata a un motore turbo 1.5 litri, con autonomia combinata fino a 1.100 km.

Per quanto riguarda la disponibilità di questa nuova vettura, in passato si ipotizzava un arrivo a fine 2024 mentre ora le voci suggeriscono un esordio previsto per inizio 2025.