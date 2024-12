Il Realme 14x verrà presentato ufficialmente il 18 dicembre in India, alle 7:30 del mattino ora italiana. Questo lancio, confermato dopo alcune anticipazioni, svela l’erede del Realme12x. Uno smartphone che ha riscosso grande successo nella fascia media del mercato. Con un design profondamente rivisto, il Realme14x punta a distinguersi grazie a un modulo fotocamere completamente ridisegnato. Infatti, una volta abbandonato il layout circolare, i sensori posteriori sono ora inseriti in una struttura rettangolare, disposti in verticale.

Realme 14x: specifiche e prezzo per conquistare il mercato

Le modifiche estetiche del nuovo Realme si estendono anche alla parte frontale. Il display presenta un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Ma i bordi restano piuttosto evidenti, soprattutto nella parte inferiore. Nonostante l’ azienda non abbia ancora rilasciato tutti i dettagli tecnici, alcune caratteristiche già trapelate fanno pensare ad un dispositivo resistente e dal design curato. Tra le novità annunciate troviamo il “Diamond Design“, sinonimo di eleganza e robustezza. Ma anche la certificazione IP69, che garantisce protezione contro polvere e acqua ad alte temperature. Le colorazioni disponibili saranno Crystal Black, Golden Glow e Jewel Red, ampliando così le opzioni disponibili per i clienti.

Secondo le prime informazioni, il Realme 14x sarà dotato di uno schermo LCD HD+ da 6,67″. Sarà poi accompagnato da configurazioni di memoria da 6 o 8GB di RAM e 128 o 256GB di spazio di archiviazione. La batteria, di ben 6.000mAh, rappresenta un altro punto di forza del dispositivo. In quanto offre una durata superiore rispetto al modello precedente. Questo smartphone manterrà poi alcune tecnologie innovative introdotte con il Realme12x. Come la Mini Capsule, che visualizza notifiche e informazioni attorno alla fotocamera frontale.

Un’altra novità interessante riguarda il prezzo. Realme ha confermato che il 14x sarà il primo smartphone con certificazione IP69 venduto in India a meno di 15.000 rupie. Prezzo che corrisponde a circa 168€. Tale posizionamento competitivo punta così a consolidare il successo del brand nel settore medio-basso del mercato.