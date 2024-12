Lo sconto applicato da Amazon sull’acquisto del tablet Xiaomi Redmi Pad Pro è davvero uno dei miglori in circolazione, in questo modo gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno sconto più unico che raro, riuscendo ad accedere ad un prodotto di fascia media, diventato con il tempo molto più economico.

L’attenzione viene subito catturata dalla presenza di un ampio display da 12,1 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione 1600 x 2560 pixel, protezione Gorilla Glass 3, e soprattutto luminosità massima di 600 nits, impreziosita a sua volta dal refresh rate a 120Hz. Alla base del tutto è integrato il sistema operativo Android 14, con personalizzazione HyperOS, ed un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (a 4 nanometri), GPU Adreno 710, e processore octa-core con frequenza di clock massima a 2.40GHz.

Xiaomi Redmi Pad Pro: uno sconto da non perdere

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto dello Xiaomi Redmi Pad Pro è davvero ridicola, se pensate appunto che il listino di 329 euro viene ridotto del 24%, pari a circa 80 euro di sconto, fino ad arrivare al valore finale che corrisponde esattamente a soli 249,90 euro. Collegatevi qui per effettuare l’acquisto.

Dal momento in cui stiamo parlando di un tablet, difficilmente era lecito immaginarsi una forte attenzione al comparto fotografico, difatti nella parte posteriore (e anteriore), troviamo solamente sensori da 8 megapixel, con una ripresa al massimo in FullHD a 30fps, per riuscire in questo modo a godere del minimo indispensabile. L’audio è stereo, vengono sfruttati ben 4 altoparlanti differenti, posti direttamente sui lati corti, con jack da 3,5mm per l’eventuale collegamento di cuffie esterne. La connettività è rappresentata dal WiFi 6 dualband, passando anche per bluetooth 5.2 e porta USB-C 2.0. La batteria è da 10’000mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata (col filo) a 33W.