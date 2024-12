Come tutti sappiamo la Tesla Model 3 Performance è la variante più sportiva della linea di Auto berline offerte da Tesla, d’ora in avanti però potremmo definirla ancora più sportiva grazie al kit rilasciato da Unplugged Performance che consta di una serie di aggiornamenti personalizzati per la Tesla Model 3 Performance, i quali puntano a rendere la vettura decisamente più performante, ma allo stesso tempo più aggressiva, vediamo insieme che cosa offrono.

Design e prestazioni

Il kit offerto dal costruttore americano si basa inizialmente su alcuni elementi di design che mi erano allo stesso tempo a migliorare l’aerodinamicità, nel dettaglio abbiamo sui paraurti, l’aggiunta di alcuni elementi alla zona della coda e diverse componenti aerodinamiche realizzate in fibra di carbonio, parliamo di deflettori con uno spoiler posteriore ed un nuovo diffusore, non mancano delle minigonne laterali in fibra di carbonio.

Per il produttore questi elementi non servono solo a migliorare l’estetica ma garantiscono anche una migliore deportanza aggiungendo un carico di 193 chilogrammi, così da aiutare a stabilizzare la vettura alle alte velocità.

Ovviamente non mancano elementi meno vistosi ma sicuramente utili pensati per migliorare le prestazioni, tra questi spiccano l’impianto frenante in carboceramica, differenziali anteriore e posteriore a slittamento limitato, ammortizzatori regolabili e altre soluzioni specifiche per le sospensioni.

Per quanto riguarda la disponibilità, tutto ciò è disponibile sia in formato di kit completo sia in elementi acquistabili separatamente e singolarmente, in tal modo sarà garantita agli utenti la possibilità di scegliere una personalizzazione quanto più capillare possibile per le loro vetture.

Si tratta senza alcun dubbio di uno dei kit più completi e allo stesso tempo migliori presenti attualmente sul mercato, dal momento che i kit di espansione e miglioramento dedicati alle auto elettriche sono davvero pochi vista la natura stessa della vettura che nella maggior parte dei casi non è improntata alla sportività.