Apple si prepara a integrare una funzionalità rivoluzionaria nel prossimo modello di Apple Watch Ultra, ovvero la messaggistica satellitare. Secondo le rivelazioni di Mark Gurman di Bloomberg, questa tecnologia è già presente negli iPhone. Essa consente agli utenti di inviare messaggi di testo anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi. Una vera e propria innovazione che punta a conquistare gli amanti dell’outdoor e chi opera in ambienti remoti. In cui la comunicazione è spesso impossibile.

Apple: innovazioni tecnologiche e focus sulla salute per il futuro

Questa mossa potrebbe posizionare l’Apple Watch Ultra come concorrente diretto dei dispositivi Garmin inReach. Particolarmente noti per la loro affidabilità nelle attività escursionistiche. Nonostante i Garmin vantino un’autonomia di centinaia di ore, Apple punta sull’integrazione di questa funzione in un prodotto di uso quotidiano per attrarre un pubblico molto più vasto. L’azienda californiana potrebbe collaborare con Globalstar, partner storico nei servizi satellitari, per implementare questa nuova tecnologia.

L’Apple WatchUltra non si limiterà però solo alla messaggistica satellitare. Tra le novità previste, vi è anche l’introduzione del monitoraggio della pressione sanguigna, atteso per il 2025. Questa funzionalità, anche se non precisa quanto i dispositivi medici dedicati, sarà progettata per rilevare segnali di ipertensione. In modo da ampliare ulteriormente il contributo dello smartwatch per il benessere degli utenti. Apple continua così il suo percorso verso la creazione di strumenti sempre più utili per il monitoraggio della salute. Senza mai perdere di vista l’accessibilità per il grande pubblico.

Sul lato hardware, il prossimo modello potrebbe abbandonare i modem Intel a favore di soluzioni MediaTek compatibili con la tecnologia 5G RedCap. Questo standard, pensato per dispositivi IoT e indossabili, ottimizza i consumi energetici riducendo la larghezza di banda. Un sacrificio necessario per migliorare l’autonomia dello smartwatch.

Apple sembra quindi determinata a trasformare l’AppleWatch Ultra in un prodotto non solo per gli avventurieri. Ma anche e soprattutto per chi cerca un dispositivo completo per la vita di tutti i giorni. Tra comunicazione avanzata, monitoraggio della salute e innovazioni hardware, l’azienda mira a consolidare la sua posizione di leader nel mercato degli orologi intelligenti.