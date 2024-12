La sfida tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano è sempre aperta. Quella più agguerrita è sicuramente tra i vari operatori telefonici virtuali. Tra questi, c’è Kena Mobile che è sempre uno dei più interessanti ed apprezzati tra gli utenti grazie alle sue proposte estremamente convenienti. In questi ultimi giorni, però, l’operatore in questione ha deciso di sfidare apertamente uno dei suoi rivali, ovvero ho Mobile, con un’offerta davvero shock. Vediamo di che si tratta .

Kena Mobile sfida apertamente ho Mobile con questa offerta favolosa

A partire dalla giornata del 12 dicembre 2024 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di sfidare apertamente il suo rivale ho Mobile con una super promozione. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale ha reso disponibile all’attivazione anche per chi richiede la portabilità del proprio numero da questo operatore un’offerta di rete mobile davvero eccezionale.

Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Kena 5,99 Promo 100. Si tratta di una promo estremamente conveniente e che fino ad ora è stata disponibile soltanto per alcune tipologie di utenti. Come già detto, però, ora anche chi proviene da ho Mobile potrà finalmente attivarla. Rimarrà comunque disponibile all’attivazione anche da chi proviene da:

Iliad, PosteMobile, Tiscali, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima Mobile, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Nello specifico, l’offerta Kena 5,99 Promo 100 include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Per chi sceglierà il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, sarà possibile usufruire ogni mese di 100 GB di traffico dati extra. Oltre a questo, nel bundle gli utenti troveranno anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Una delle cose più sensazionali di questa offerta è poi il prezzo. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto 5,99 euro al mese ma non solo. Anche in questo caso, Kena Mobile ha deciso di offrire il primo rinnovo dell’offerta gratuitamente.