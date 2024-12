Tutti i possessori di un computer fisso, comunemente chiamato anche PC desktop, sono sempre alla ricerca del miglior monitor da collegare per riuscire a godere di prestazioni al top. Fortunatamente su Amazon è disponibile in questi giorni una promozione davvero più unica che rara, applicata direttamente sull’Asus VY249HGR, un prodotto con diagonale di 23,8 pollici, che può essere facilmente posizionato dovunque si desideri.

La risoluzione massima che si può raggiungere è il FullHD, 1920 x 1080 pixel), sfruttando comunque tecnologia IPS LCD, e soprattutto un refresh rate che si estende fino a 120Hz, per una maggiore fluidità e la possibilità comunque di giocare anche con i titoli più recenti tra quelli in circolazione (è anche compatibile con Adaptive Sync). Le sue dimensioni sono sufficientemente compatte, raggiungendo per la precisione 54,1 x 39,5 x 18,5 centimetri, con un peso di 3,4kg.

Acquistare un monitor da gaming, di marca Asus, è diventata una operazione decisamente più semplice ed alla portata di ogni utente. Il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo è disponibile su Amazon con un risparmio fuori dal normale, tanto che la spesa finale da sostenere corrisponde a soli 142,45 euro, con consegna in tempi brevi e la solita ottima garanzia della durata di 24 mesi. Premete qui per l’acquisto.

Nella parte posteriore del dispositivo si può trovare tutto il necessario per godere di una buona versatilità generale, come ad esempio la porta HDMI, per il collegamento di un monitor esterno, passando anche per la VGA, così da riuscire eventualmente ad utilizzare il device con computer un po’ datati. Il prodotto viene commercializzato con un trattamento antibatterico di lunga durata, per inibire la crescita di batteri e funghi direttamente sul monitor e sui suoi tasti.