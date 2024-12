WhatsApp: nuove funzionalità per la condivisione e l’interazione con Meta AI

Il lavoro in casa WhatsApp non termina mai e infatti gli ingegneri sono costantemente all’opera per migliorare l’applicazione. Secondo quanto riportato, sono in arrivo due nuove funzionalità attualmente disponibili solo in beta. Queste hanno delle prerogative molto importanti che si basano sull’intelligenza artificiale e sulla gestione dei contenuti multimediali.

Sarà ben presto possibile inoltrare messaggi e media a Meta AI e inoltre trovare una scorciatoia che consentirà di accedere rapidamente alla galleria direttamente dalla chat su dispositivi iOS.

Miglioramenti con Meta AI: WhatsApp diventa più intelligente

Nella versione beta 2.24.26.8 per Android, WhatsApp sta testando un’opzione per inoltrare messaggi di testo e contenuti multimediali direttamente a Meta AI. Questo aggiornamento, attualmente in fase di sviluppo, semplificherà un processo che oggi richiede di copiare e incollare manualmente il testo o salvare file per poi inviarli.

Gli utenti potranno aggiungere informazioni contestuali ai messaggi inoltrati, come domande o note, per rendere più efficace l’analisi del chatbot. In assenza di contesto aggiuntivo, il contenuto verrà elaborato nella sua forma originale. Questa funzione mira a ridurre i passaggi necessari per comunicare con l’intelligenza artificiale, ottimizzando l’esperienza complessiva.

Scorciatoia per la galleria su iOS

Gli utenti iOS, con la versione beta 24.25.10.72 rilasciata tramite TestFlight, possono testare una nuova scorciatoia per accedere alla galleria direttamente dalla barra della chat. Questa novità sostituisce il vecchio pulsante della fotocamera, che però rimane accessibile attraverso il foglio della galleria, garantendo maggiore flessibilità.

La nuova interfaccia della galleria consente una navigazione più veloce tra i contenuti salvati nel dispositivo, grazie a una barra che permette di sfogliare rapidamente gli album. Inoltre, è ancora possibile inviare video istantanei: basta tenere premuta la scorciatoia per registrare e inviare senza uscire dalla chat.

Entrambe le funzionalità sono attualmente disponibili solo per un numero ristretto di beta tester. Gli utenti interessati possono partecipare ai programmi beta su Google Play per Android o TestFlight per iOS per sperimentare in anteprima queste nuove opzioni.