OnePlus conferma il suo ruolo di protagonista nel mondo Android grazie alla sua rapidità nello sviluppare nuovi aggiornamenti. Dopo aver lanciato Oxygen OS 15, basato su Android15, per OnePlus12 a novembre, ora è il turno di OnePlus11. Questo smartphone, ex top di serie del 2023, si distingue per essere tra i primi a ricevere il nuovo sistema operativo, superando molti concorrenti del settore. L’aggiornamento, al momento disponibile in India in versione Release Candidate (RC), sarà presto seguito da una versione stabile che potrebbe arrivare nel giro di alcune settimane.

OnePlus: intelligenza artificiale e personalizzazione al centro delle novità

Nonostante sia stato lanciato nel gennaio 2023 con Android 13, OnePlus 11 ha già ricevuto Android14 ed è ora al suo secondo aggiornamento. L’azienda garantisce quattro innovazioni principali e cinque anni di supporto per la sicurezza. In modo da offrire un dispositivo longevo e in linea con le esigenze della maggior parte degli utenti moderni. Con un peso di 3,59GB, questo aggiornamento sottolinea l’impegno di OnePlus nel mantenere i suoi smartphone sempre aggiornati. Puntando sempre su un software che ne valorizza le prestazioni.

Android15 porta con sé numerose innovazioni per OnePlus 1, con particolare attenzione alle funzionalità basate sull’IA. Tra queste, emerge la funzione “Cerchia e Cerca”, già apprezzata su altri dispositivi Android, che facilita l’accesso alle informazioni contenute nelle immagini. In più, “AI Notes” rivoluziona la gestione delle note personali, rendendola più intuitiva. Per gli appassionati di fotografia poi, arrivano strumenti avanzati come “AI-Retouch” e “AI-Reflection Eraser”. Strumenti pensati per migliorare la qualità delle immagini eliminando imperfezioni e riflessi indesiderati.

Anche l’Always-On Display si arricchisce con nuove opzioni, già introdotte su OnePlus 12, che ampliano le possibilità di personalizzazione. In più grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2, lo sviluppo di queste novità risulta essere piuttosto “fluido”. In grado di rendere il OnePlus 11 un dispositivo ancora attuale e super competitivo. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori dettagli sul suo rilascio globale, Italia inclusa.