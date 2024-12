Truffa phishing di dicembre in corso: così svuotano i conti correnti

Cosa succede se si casca in una truffa di tipo phishing? Semplice: si possono perdere i dati personali e soldi dal conto corrente. Oggi due messaggi stanno girando all’interno delle e-mail dei poveri utenti che sono diventati improvvisamente vittime di un’organizzazione criminale.

In basso ci sono entrambi i messaggi, i quali effettivamente sembrano veritieri anche perché all’interno del testo ci sono le immagini che rappresentano i loghi delle aziende. Fate molta attenzione e date sempre un’occhiata all’indirizzo mail mittente e al linguaggio con cui il tutto viene scritto.

Truffa in corso a nome di Amazon, ecco cosa sta succedendo con questo messaggio

In basso potete trovare due messaggi che purtroppo fanno capo a due truffe differenti, ma con lo stesso scopo. I malviventi vogliono far credere agli utenti di aver ricevuto dei regali ma in realtà non c’è nulla di vero. Questi sono i testi da cui stare assolutamente alla larga:

“Festeggia il periodo natalizio

con un buono da 1000€!

Ciao [MAIL UTENTE VITTIMA]

Congratulazioni! Il tuo indirizzo email felix__93@live.it é stato selezionato tra i 55.000 iscritti a questa Newsletter per vincere adesso un buono ACQUISTO PER AMAZON del valore di 1000 EURO per Natale!

L’offerta é valida soltanto questa settimana.Approfittane cliccando subito.

Questa operazione è strettamente limitata e accessibile solo alle persone selezionate! La possibilità di vincita è nelle tue mani:

per te un buono da 1000 euro da spendere su Amazon.

Clicca qui“.

Oltre a questo messaggio in realtà ce n’è anche un altro che arriva da un’azienda famosissima sul territorio, ovvero Trenitalia. I malviventi fanno credere di aver regalato un pass annuale per i viaggi all’utente vittima, il tutto con questo testo:

“CONGRATULAZIONI!

Questa offerta di sondaggio scade oggi

Trenitalia Pass Annuale!

Apprezziamo Il Tuo Feedback!

Siete stati selezionati per vincere questo fantastico regalo! Per vincere basta rispondere a qualche breve domanda sulla vostra esperienza con Trenitalia.

Trenitalia Pass Annuale!“.