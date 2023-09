WhatsApp è in assoluto la piattaforma di messaggistica istantanea più celebre e diffusa al mondo.

L’app è in continuo sviluppo e, oltre a concentrarsi nel fornire il miglior servizio di messaggistica del momento, cerca di introdurre sempre nuove funzioni ed aggiornamenti che la rendono praticamente l’app per eccellenza, di cui ormai nessuno più può farne a meno.

Le novità WhatsApp sono così frequenti e numerose che difficilmente gli utenti le conoscono tutte.

Infatti, ci sono alcune funzioni particolarmente interessanti e molto utili che sono sicura non avevate nemmeno la minima idea potessero esistere.

Ebbene, con WhatsApp è da pochissimo possibile effettuare acquisti online.

WhatsApp: acquista prodotti online ed accedi alla nuova funzione Flows

Non tutti sanno che WhatsApp consente di acquistare anche i prodotti messi in vendita dalle aziende.

Il tutto senza dover assolutamente uscire dall’app e senza doverne installare altre.

Per accedere alla sezione shop di WhatsApp, basta cliccare su un qualsiasi account business presente nella nostra rubrica e che si occupi della vendita di prodotti o servizi.

Una volta aperta la chat, basterà cliccare sull‘icona a forma di cassetta che si trova nella parte alta dell’interfaccia.

Da qui si aprirà l’intera libreria di beni o servizi messi in vendita dall’azienda in questione.

Sarà infatti possibile scrollare liberamente e con estrema facilità l’intero catalogo e, nel caso, procedere con l’acquisto di ciò che più ci piace.

Tuttavia le novità di WhatsApp non si fermano di certo qui.

Oltre alla possibilità di acquistare alcuni prodotti, la piattaforma si sta preparando ad inserire una funzione del tutto nuova: ovvero la funzione Flows.

Grazie alla quale gli utenti avranno persino la possibilità di prenotare ed acquistare voli aerei, scegliere il proprio posto in aereo e molto altro ancora.

Si tratta di una funzione ancora in fase di implementazione ma che sta dando già ottimi risultati.

E voi cosa ne pensate di tutto questo?