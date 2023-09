WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea probabilmente più famosa e conosciuta nel mondo. L’app di Meta è infatti presente e utilizzata come prima scelta in circa 180 nazioni e conta in tutto un totale di 2,3 miliardi di utenti con uno scambio giornaliero di 1 miliardo di SMS al giorno.

Numeri da capogiro che non accennano a diminuire nonostante l’accanita concorrenza di numerose altre app simili. WhatsApp mantiene il primato sin dalla sua fondazione, nel lontano 2009, e non intende per nessun motivo al mondo farsi mettere da parte.

Lo si intuisce dalla costante dedizione che gli sviluppatori dedicano all’app che è sempre in fase di sviluppo e viene continuamente aggiornata con funzionalità utili per gli utenti.

Ricordiamo infatti che negli ultimi tempi sono state aggiunte tante novità come la possibilità di personalizzare gli avatar e la creazione dei canali che rendono WhatsApp un vero e proprio social.

WhatsApp e la possibilità di scambiare denaro in chat

Si era già parlato della possibilità che WhatsApp introducesse la possibilità di effettuare degli acquisti comodamente dall’app e quella di scambiare denaro tramite la chat. Questo ben presto potrebbe diventare realtà e in India lo è già.

Il mercato asiatico è nettamente più avanti rispetto a quello europeo e Meta ha già aggiunto la capacità di effettuare dei pagamenti direttamente dall’App tramite diverse opzioni. Si potrà infatti pagare qualsiasi tipo di bene e servizio, dallo shopping alle visite mediche tramite il coinvolgimento di RazorPay e PayU.

Le intenzioni di WhatsApp sono abbastanza chiare, diventare un’app tuttofare che può essere utile un po’ per tutto.