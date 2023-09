Dopo tante notizie circolate negli ultimi mesi riguardante questa spettacolare nuova funzione di Whatsapp finalmente essa sarà utilizzabile anche nel nostro Paese. Parliamo degli innovativi canali, che permetteranno agli utenti di seguire le persone o gli argomenti loro preferiti, mantenendo la privacy e la sicurezza.

Gli amministratori e gli iscritti, infatti, non potranno visualizzare il numero di telefono dei partecipanti. Non si potranno inviare messaggi e l’unico tipo di interazione sarà permesso dall’uso delle emoji. Ma come funzionano esattamente? Come ci si iscrive? Ve lo spieghiamo subito.

Canali Whatsapp: come funzionano e come iscriversi

Questa nuova funzione butta un occhio al competitor principale di Whatsapp nel campo della messaggistica: Telegram. Da tempo, infatti, un’opzione praticamente uguale è presente su quest’ultima app e, da bravi osservatori, il team di sviluppo di Whatsapp ha deciso di Integrarla anche nella propria.

I canali permetteranno agli amministratori di pubblicare messaggi contenenti foto e video, note audio, semplici testi o sondaggi. Gli ultimi potranno essere molto utili nel caso di organizzazioni o istituzioni, ma anche semplicemente per avere un parere in più dai propri “follower”. Nella sezione “Aggiornamenti” è possibile visualizzare quali canali siano i più attivi e popolari o cercarne alcuni in particolare in base ai propri interessi.

Gli iscritti possono comunicare solo tramite emoji, come abbiamo precedentemente detto, fornendo dei feedback. Il proprietario del canale si baserà quindi sul numero di reazioni totali e se esse saranno positive o negative. La cronologia sarà salvata sui server Meta per al massimo 30 giorni e si potrà scegliere di bloccare gli inoltri e gli screenshot dal proprio canale.

Iscriversi è molto semplice, sia se si possiede un dispositivo iOS che uno Android. La procedura è simile, basta infatti andare negli aggiornamenti e selezionare la voce Trova canali, cliccando poi sul segno + per aggiungerli alla propria lista. Gli sviluppatori dimostrano ancora una volta essere molto attenti alle esigenze degli utenti continuando, dunque, a lavorare costantemente e aggiungendo funzioni del tutto nuove.