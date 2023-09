Whatsapp, dopo Instagram anche la famosa app introduce la spunta blu

Il badge “Meta Verified”, simbolo di autenticazione che conferma l’identità, è destinato a fare il suo debutto su WhatsApp Business, la piattaforma di messaggistica specificamente progettata per le aziende. Questa innovazione è stata annunciata durante l’evento “Conversations” tenutosi a Mumbai. La fase di test di questa funzionalità avrà inizio su Facebook e Instagram nelle settimane a venire, coinvolgendo paesi selezionati e un determinato gruppo di imprese. Per quanto riguarda l’app, i test inizieranno nei mesi successivi.

Whatsapp: in arrivo una grande novità

L’introduzione di questo badge non sarà l’unico vantaggio per le aziende che aderiscono a WhatsApp Business. L’iscrizione al servizio offrirà alle aziende la possibilità di autenticare la propria identità attraverso il badge di verifica. Questo servirà come ulteriore protezione contro il furto di identità. Inoltre, le aziende avranno accesso a un supporto dedicato per il proprio account e beneficeranno di nuove funzionalità che le renderanno più facilmente rintracciabili all’interno delle applicazioni.

Durante lo stesso evento “Conversations“, è stata presentata un’altra novità per WhatsApp Business: l’introduzione di “Flows”. Questa funzione permetterà alle aziende di offrire esperienze più ricche e personalizzate ai propri clienti. Ad esempio, attraverso “Flows“, un cliente potrà selezionare un posto su un treno, ordinare un pasto o fissare un appuntamento, il tutto senza mai abbandonare la chat. Questa funzionalità sarà resa disponibile nelle settimane successive all’annuncio.

La decisione di Meta di introdurre queste nuove funzionalità sottolinea l’importanza crescente delle piattaforme di messaggistica per le aziende. In un’era in cui la comunicazione istantanea e l’interazione diretta con i clienti sono diventate essenziali, strumenti come WhatsApp Business si rivelano fondamentali. L’introduzione del badge “Meta Verified” e della funzione “Flows” rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione di rendere la piattaforma più sicura, affidabile e funzionale per le aziende e i loro clienti.