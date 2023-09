Sky, la piattaforma anche ad Ottobre ha deciso di stupirci

Ottobre 2023 si preannuncia come un mese ricco di novità per gli abbonati Sky. L’operatore televisivo ha infatti in serbo una serie di proposte inedite, sia per quanto riguarda le serie TV che i film, garantendo un’ampia scelta per tutti i gusti.

Sky: serie tv e film proposti dalla piattaforma per Ottobre

Nel panorama delle serie TV, spiccano diverse novità. “Delitti ai Tropici 3”, in onda dal 3 ottobre, porta gli spettatori sull’isola caraibica della Martinica, dove due agenti di polizia si trovano a indagare su una serie di misteriosi omicidi. “Scott & Bailey 5“, dal 5 ottobre, vede le protagoniste immergersi nel sinistro mondo del Darknet, mentre “Un’estate fa”, in onda dal 6 ottobre, racconta la storia di Elio, che si ritrova proiettato nel passato, nell’estate del 1990, per cercare di risolvere un mistero legato alla scomparsa di una ragazza. “Das Boot 4”, “The Gilded Age 2” e “Balthazar 5” sono altre serie di rilievo previste per il mese di ottobre, ognuna con trame avvincenti e personaggi ben delineati.

Per gli amanti del cinema, Sky Cinema offre una vasta gamma di film inediti. “Art Squad – Gli artisti del furto”, in onda il 1° ottobre, promette adrenalina e colpi di scena. “Il sol dell’avvenire” e “L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri” sono altri titoli da segnare in agenda. “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”, “Magic Mike – The Last Dance” e “Halloween Ends” sono solo alcune delle pellicole che terranno incollati gli spettatori allo schermo.

Sky, come broadcaster di primo piano in Italia, ha sempre puntato sulla varietà e sulla qualità dei contenuti. La sua offerta si arricchisce costantemente di nuovi titoli, cercando di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto e diversificato. Le proposte di ottobre 2023 sono un esempio lampante di come Sky intenda continuare su questa strada, proponendo contenuti di alta qualità, capaci di intrattenere e appassionare.