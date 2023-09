Se necessitate un sistema di sicurezza per la vostra casa o il vostro ufficio, non dovete far altro che dare un’occhiata sulla piattaforma Amazon.

Quest’ultima infatti sta proponendo D-Link DCS-8325LH Telecamera Wi-Fi Smart in offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon sta proponendo D-Link DCS-8325LH Telecamera Wi-Fi Smart in offerta

Si tratta di una fotocamera di alta qualità, lo zoom digitale 4x, la visione notturna fino a 5m la risoluzione Full HD 1080p forniscono un’immagine chiara della tua casa o della tua azienda. Rilevazione del movimento intelligente e basata su AI: supporta il rilevamento di persone, il rilevamento di movimenti multi-zona, il rilevamento di attraversamento di confini e la definizione di zone prioritarie.

Istantanee e videoclip: salva video e istantanee sul tuo smartphone tramite l’app mydlink o in remoto nel tuo archivio cloud mydlink personale. Ampio campo visivo – per offrire una visione più completa, con un campo visivo ultra-ampio di 151 gradi.

Compatibile con la tua Smart Home: funziona con i dispositivi mydlink Smart Home, Amazon Alexa e Google Assistant. Seguendo questo link potete acquistarla per soli 49.99 euro invece di 65.07 euro.