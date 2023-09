iPhone 15 Pro, risultati benchmark per il chip A17 Pro

Oggi è il giorno del rilascio ufficiale al pubblico dei nuovi iPhone 15, i quali sono infatti in dirittura d’arrivo. Magari chi legge avrà già ricevuto il suo modello e gli farà piacere sapere che i dati raccolti dai primi test sono super positivi.

Come ha affermato Apple durante la presentazione ufficiale della sua nuova gamma, il nuovo processore A17 Pro in forza ai modelli Pro e Pro Max, È in grado di fornire delle prestazioni nettamente più veloci rispetto a quelle viste con l’A16 Bionic. Soprattutto per quanto riguarda la GPU ci sono stati miglioramenti netti: si parla del 20% in più.

Questo nuovo processore rende infatti disponibile il ray tracing con accelerazione dell’hardware. Lato gaming dunque i nuovi iPhone saranno tra i più performanti in assoluto.

iPhone 15 Pro: i primi benchmark parlano chiaro con dati eccezionali

Secondo gli ultimi risultati ottenuti mediante alcuni benchmark con il test Aztec Ruins, l’iPhone 15 Pro Max con A17 Pro avrebbe ottenuto un punteggio del 19% migliore rispetto ad un 15 Plus, che ricordiamo avere a bordo l’A16 Bionic.

In merito al frame, il 15 Pro ha registrato un miglioramento del 27%, con miglioramenti complessivi delle prestazioni fino al 51%.

Durante il test Aztec Ruins “Normal Tier” Offscreen, il chip A17 Pro ha registrato un miglioramento netto: si tratta del 45% di frame in più almeno rispetto all’A16 Bionic. Sfruttando il test Manhattan 3.1 Offscreen il nuovo processore ha registrato un miglioramento del 31,5%. La scheda grafica ha infatti renderizzato ben 12386 fotogrammi, battendo l’A16 Bionic che ne ha renderizzati “solo” 9417.

Ora non resta altro che attendere le prove pratiche con le prime recensioni che non hanno tardato ad arrivare durante questi due giorni.