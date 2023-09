Nelle ultime settimane WhatsApp è stata aggiornata con l’introduzione di una novità decisamente importante, derivata in parte dalla rivale Telegram: i canali. Questi rappresentano un mezzo di comunicazione unidirezionale, mediante il quale un proprietario può comunicare con una serie di follower, amici o parenti, con una fortissima attenzione alla sicurezza e alla privacy.

Gli amministratori del canale WhatsApp non potranno difatti aggiungere altri utenti, così da limitare al massimo lo SPAM (o di venire aggiunti a canali di cui non si è interessati), ma potranno al contrario limitare l’accesso o comunque imporre delle condizioni basilari affinché l’utente vi si possa iscrivere. Come su Telegram, il canale WhatsApp è unidirezionale, ovvero non è possibile rispondere ai messaggi inseriti, i quali verranno cancellati ogni 30 giorni, pur avendo comunque possibilità di inviare anche video, sticker, immagini o sondaggi.

Non perdetevi le offerte Amazon che potete avere gratis in esclusiva solamente sul nostro canale Telegram ufficiale, iscrivendovi a questo indirizzo.

WhatsApp, con i canali tutto cambierà radicalmente

Tutti noi possiamo aprire gratuitamente un canale su WhatsApp, ed ora vi spieghiamo come fare. Aprite l’applicazione di messaggistica e dirigetevi nella sezione Stato, premete sull’icona a forma di penna, selezionando “Crea un canale”; dopo aver seguito le istruzioni a schermo, non dovrete fare altro che aggiungere un nome e premere il pulsante che completa l’operazione. Ora spetterà a voi personalizzarlo con un’immagine adeguata, ed una descrizione che verrà effettivamente visualizzata nella barra di ricerca di WhatsApp.

I canali sono già disponibili per tutti gli utenti, nel caso in cui non li vediate, dovrete aggiornare l’applicazione.