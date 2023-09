Il mondo della tecnologia è stato scosso da una notizia che ha quasi dell’incredibile, proprio qualche giorno fa, nell’esatto momento in cui l’azienda di Cupertino stava presentando gli iPhone 15, la Francia minacciava di ritirare dal mercato l’Apple iPhone 12.

Come ormai ben saprete, ogni smartphone emette un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche, ed essendo potenzialmente cancerogene per l’organismo umano, ogni Stato, inclusa l’Unione Europea, impone dei limiti all’assorbimento specifico da parte dell’organismo (va quindi ad identificare quante radiazioni vengono assorbite dal corpo). Da recenti analisi, l’ANFR, l’agenzia nazionale delle frequenze, ha potuto constatare che più volte Apple iPhone 12 ha superato il DAS (il SAR in versione francese) minimo imposto per legge.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon, con le offerte speciali e tutti i prezzi bassi, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Apple iPhone 12 , la Francia lo vuole ritirare dal mercato

La minaccia del divieto di vendita è reale, e la Francia ha intimato Apple ad adottare tre strade ben definite: ritirare tutti gli iPhone 12, rimborsando direttamente gli acquirenti, aggiornare lo smartphone per ridurre le emissioni, oppure al contrario portare test che dimostrano il contrario di quanto verificato sul territorio.

La risposta dell’azienda di Cupertino non si è fatta attendere, la stessa ha infatti comunicato che aggiornerà via software i propri dispositivi, riducendo il prima possibile le radiazioni elettromagnetiche emesse. Una soluzione rapida ed in parte indolore, ma che potrebbe portare con sé importanti cambiamenti nell’utilizzo quotidiano, poiché semplicemente potrebbe limitare la ricezione del segnale telefonico, con una riduzione conseguente delle prestazioni generali.