Negli ultimi anni WhatsApp ha subito modifiche estremamente importanti, che l’hanno portata a rivoluzionare completamente l’esperienza degli utenti, grazie all’introduzione di numerosi funzioni innovative, come gli ultimi videomessaggi, solamente per citarne una.

L’applicazione di messaggistica istantanea non è più il solo fulcro vitale tramite il quale inviarsi messaggi di testo, chattando così con amici e parenti, bensì può essere un mezzo lavorativo, utile ad esempio per inviare allegati o immagini/video. A differenza di quanto accade con Telegram, uno dei più grandi “problemi” di WhatsApp ha sempre riguardato la compressione delle immagini, ovvero le fotografie venivano talmente ridotte in dimensioni, da perdere notevolmente di qualità.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, così avrete le offerte Amazon in esclusiva con codici sconto gratis e tantissimi prezzi bassi.

WhatsApp ha rivoluzionato l’esperienza, cosa cambia

L’evoluzione della tecnologia, con smartphone che con il tempo assomigliano sempre di più a vere e proprie macchine fotografiche, ha portato la stessa Meta a prendere contromisure per bilanciare l’esperienza degli utenti. Da qui nasce l’idea di offrire la possibilità di inviare immagini in alta definizione, così da non ridurre eccessivamente la qualità delle stesse.

Per raggiungere questo scopo sarà possibile selezionare manualmente l’impostazione, direttamente dal menù, scegliendo tra qualità standard e HD, così da poter spedire fotografie meno compresse possibili (anche video). Questo, aggiunto alla possibilità di creare messaggi video, sono le due più grandi novità che vedremo nel corso delle prossime settimane, destinate a cambiare completamente il modo di utilizzo della chat di una delle app più utilizzate al mondo.