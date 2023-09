Solitamente per addormentarvi utilizzate i video di YouTube? È una pratica piuttosto comune, alcuni usano video ASMR o riproducono il rumore della pioggia, comunque sia siamo certi non conoscevate questa funzione nascosta e poco conosciuta.

YouTube offre infatti la possibilità di selezionare un’opzione di avviso sull’orario in cui dovreste andare a dormire per non farvi fare le ore piccole. L’applicazione disponibile per i dispositivi Android e iOs integra, infatti, una funzione particolare che potrebbe aiutarvi ad interrompere la visione continua dei video durante la notte.

Come impostare questa opzione su YouTube

Capita spesso di passare ore e ore a vedere dei video in attesa che il sonno sopravvenga. Non ci si rende conto di aver passato così tanto tempo davanti allo schermo finché non si guarda l’orologio. Impostando un reminder potreste invece cominciare ad avere delle abitudini più salutari.

Per attivare questa funzionalità di YouTube, vi basterà avviare l’applicazione sul vostro smartphone o altro device, cliccare sull’icona rappresentante il vostro account in alto a destra e premere sulla voce “Durata di visualizzazione”.

Fatto ciò, vi compariranno delle statistiche rappresentanti il tempo giornaliero medio che passate sulla piattaforma. Tuttavia, a noi interessa la sezione posizionata in basso a destra “Strumenti per la gestione del tempo su YouTube”. Qui troverete l’opzione che permetterà all’applicazione di ricordarvi quand’è l’ora di andare a dormire.

Selezionandola, potrete poi scegliere anche l’orario in cui l’avviso devi comparire sullo schermo. Conoscevate questa opzione? Potrebbe aiutarmi finalmente ad avere un giusto equilibrio tra sonno e veglia.