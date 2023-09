Asus, il colosso taiwanese produttore di smartphone, schede madri, computer e molto altro ancora, fa causa alla Samsung, il motivo?

Quest’ultima sembra non aver rispettato alcune norme relative al copyright.

Il tutto è scoppiato in seguito all’ultimo lancio dello smartphone Samsung Galaxy Z Flip 5, avvenuto verso la fine del mese di Luglio di questo stesso anno.

Il debutto sembra essere stato un successo, cosa che Asos pare non aver gradito affatto.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Le ragioni legali di Asus

Secondo Asus, Samsung avrebbe infranto una serie di brevetti relativi agli smartphone 4G e 5G, in modo particolare proprio con l’ultimissimo Galaxy Z Flip 5.

L’azienda taiwanese infatti, circa 18 mesi fa, aveva chiesto a Samsung di doverle, sotto forma di “tassa”, una determinata cifra per ogni smartphone venduto attraverso l’utilizzo dei suoi brevetti.

Ma a quanto pare l’accordo non è stato raggiunto.

Il brevetto in questione che secondo Asus è stato violato è conosciuto come : “ Metodi e apparati per migliorare la trasmissione di dati utilizzando una risorsa configurata in un sistema di comunicazione wireless”.

In poche parole, si riferisce appunto agli smartphone 4G e 5G.

Secondo quanto affermato da Samsung, tale brevetto risulta essere però necessario per la realizzazione di alcuni suoi dispositivi di ultima generazione.

Sicuramente il processo non riuscirà a risolversi in poco tempo, è piuttosto noto che situazioni legali di questo tipo si protraggono anche per anni.

La causa legale si terrà in America e, nel caso di vittoria di Asus, Samsung sarà costretto a rimuovere alcuni suoi modelli dal mercato, o accordarsi con l’azienda taiwanese per il pagamento di una percentuale per ogni dispositivo venduto.

Chi vincerà?