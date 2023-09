Apple realizza ufficialmente l’ultimo aggiornamento software per iPhone, iPad e Apple Watch.

Ebbene sì, stiamo parlando proprio di iOS 17, il cui update è già disponibile anche per l’Italia.

Il download non dovrebbe essere difficile, in quanto basta seguire lo stesso percorso che è stato utilizzato anche per gli aggiornamenti precedenti.

Bisogna infatti andare sulle “Impostazioni” del proprio dispositivo, cliccare sulla voce “Generali” e poi sulla scheda “Aggiornamento software”.

Da qui, apparirà l’ultimo aggiornamento disponibile da effettuare, appunto IOS 17 e, basterà cliccare sull’opzione “Scarica e Installa” o “Aggiorna ad iOS 17”.

Una volta ciò, basterà attendere i tempi di caricamento necessari per il completamento dell’intero processo.

Apple: cosa aspettarsi da IOS 17

I dispositivi Apple che saranno compatibili con il nuovo aggiornamento, sono quelli che vanno dall’IPhone SE in su. Ciò comprende quindi anche tutte le altre successive generazioni di smartphone e altri dispositivi.

Tra le novità degne di nota abbiamo:

La funzione “Tutto bene” , la quale, una volta che si è raggiunta una determinata destinazione, invia in automatico un messaggio rassicurante alla persona che attende nostre notizie in seguito a un viaggio, per esempio.

, la quale, una volta che si è raggiunta una determinata destinazione, un messaggio rassicurante alla persona che attende nostre notizie in seguito a un viaggio, per esempio. Nuovi poster personalizzabili per le chiamate;

per le chiamate; In caso di mancata risposta dell’interlocutore, la possibilità di inviare un messaggio audio o video su Facetime;

o su La funzione Standby che, mettendo il cellulare in orizzontale consentirà di posizionare “a schermo” dei widget selezionati, quando il dispositivo è in carica.

che, mettendo il cellulare in orizzontale consentirà di posizionare dei selezionati, quando il dispositivo è in carica. La funzione di NameDrop, di AirDrop, con la quale gli utenti possono scambiarsi numeri di telefono ed indirizzo email in modo semplice e rapido.

Queste sono solo alcune delle innumerevoli novità che Apple metterà a vostra disposizione con iOS 17.

Per avere una visione più dettagliata a riguardo, potete consultare i documenti ufficiali dell’azienda disponibili online.

Siamo certi del fatto che, le nuove funzioni, saranno ampiamente apprezzate.