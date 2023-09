Da quanto Elon Musk ha acquisito Twitter molte cose sono cambiate. La più evidente è certamente il nome del social network che ora è diventato X. Inoltre, anche il sistema di verifica è stato profondamente rivisto così come tutto il sistema delle sottoscrizioni.

Tuttavia, lo stesso Elon Musk ha lasciato intendere un ulteriore cambiamento che potrebbe arrivare a breve. Gli utenti di X dovranno acquistare un abbonamento per poter utilizzare il social network.

Si tratta di un cambiamento epocale per X e non tutti gli utenti sembrano disposti ad accettarlo. Secondo Musk, questo potrebbe essere un modo di combattere la diffusione dei bot che sono sempre più numerosi sulla piattaforma.

Elon Musk potrebbe chiedere a tutti gli utenti di X (Twitter) di pagare un abbonamento mensile per utilizzare l’app

L’idea di X a pagamento è stata lanciata durante l’incontro tra Elon Musk e Benjamin Netanyahu, Primo Ministro Israeliano. Il miliardario ha sottolineato come un piccolo pagamento mensile per utilizzare il social network potrebbe aiutare a gestire il propagarsi dei bot. In questo modo si renderà la vita più difficile a tutti coloro che vorranno creare account finti sulla piattaforma.

Al momento non è chiaro se e quando questa idea si trasformerà in realtà. Un altro punto misterioso è l’ammontare del potenziale abbonamento mensile. In ogni caso, sembra che ci saranno differenze rispetto all’attuale piano Premium. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.