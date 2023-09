Manca sempre meno alla data di presentazione della nuova famiglia Redmi Note 13. Il brand controllato da Xiaomi è ormai pronto al lancio che si terrà il prossimo 21 settembre in Cina.

I dispositivi che molto probabilmente verranno presentati saranno quattro, il Redmi Note 13, il 13 Pro, il 13 Pro Plus e, infine, il 13 Yibo Edition. Tutti i device condivideranno un design simile tra loro ma che risulterà totalmente differente rispetto alla precedente generazione.

Ci saranno molti dettagli che saranno presi direttamente dalla famiglia Xiaomi 13 come il vetro al posteriore e il modulo fotografico. Nella parte frontale, invece, sarà presente un display curvo e gli utenti potranno scegliere tra una vasta gamma di colorazioni.

Il debutto della famiglia Redmi Note 13 è ormai imminente e possiamo scoprirne le principali novità tecniche in anteprima

Stando alle indiscrezioni emerse, i Redmi Note 13 Pro e 13 Pro Plus saranno caratterizzati da un display OLED da 1.5K. Tra le novità delle serie ci sarà, per la prima volta, il sensore per le impronte digitali integrato nel display.

I SoC scelti da Xiaomi differiranno a seconda del modello. Il chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra sarà equipaggiato dal Redmi Note 13 Pro Plus mentre il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 sarà presente su Redmi Note 13 Pro.

Dal punto di vista del comparto fotografico, sarà presente il sensore Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition da 200MP. La batteria sarà da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Il Redmi Note 13 Pro Plus, invece, avrà una batteri da 5.120mAh con ricarica rapida a 120W.