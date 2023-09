Quando ingeriamo dell’alcol, bevendo magari tra amici, troviamo davvero gli altri più attraenti? Diversi studi hanno cercato di dare una risposta a questa domanda; tuttavia, i risultati non sono mai stati precisi. Questo fino ad oggi: finalmente la nostra curiosità sarà soddisfatta.

Una nuova analisi pubblicata sul Journal of studies on alcohol and drugs ha svelato questo mistero e sembra proprio che effettivamente la nostra percezione ed interesse verso un’altra persona cambi.

La risposta a questa curiosità

Per elaborare il risultato della ricerca, è stato effettuato un esperimento che ha coinvolto 18 coppie di amici maschi al quale è stato poi richiesto quanto trovassero attraenti delle donne e degli uomini in alcune foto e video. I partecipanti poi sono stati “studiati” in differenti condizioni.

In una prima fase si è visto il loro comportamento dopo l’assunzione di vodka che ha alzato il livello di alcol nel sangue fino allo 0,08%. Nella fase successiva hanno invece analizzato le loro risposte quando questi erano in uno stato di totale sobrietà. I risultati hanno dato responso alla nostra curiosità.

I dati hanno svelato che nel momento in cui l’alcol ha fatto il suo percorso nell’organismo dei partecipanti. Questi erano più propensi ad interagire con le persone che avevano trovato attraenti da sobri, trovando quello che viene definito comunemente come “coraggio e liquido”. Per quanto riguarda l’attrattività verso i soggetti presentati nelle fotografie i risultati sono stati medesimi: non li trovavano più attraenti di prima, cioè quando erano sobri.

Eppure, c’è sicuramente qualcuno che dirà invece il contrario e di aver “commesso un errore” dopo aver bevuto troppo. Il nostro consiglio? Bevete poco (se maggiorenni) o limitatevi alle bibite analcoliche.