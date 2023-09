Nuova Hyundai Kona Electric, l’auto più attesa del momento, arriva ufficialmente sul territorio italiano. In seguito ai lanci di inizio estate delle varianti ibride e termiche, finalmente anche la variante completamente elettrica può essere acquistata dai consumatori nostrani.

Del mezzo ne abbiamo già parlato diverse volte in passato, punta fortissimo su un design pressoché unico, spazi molto ampi ed una buonissima autonomia, capace di toccare i 514 km nel ciclo combinato, oppure i 680 km per quanto riguarda il ciclo urbano. Tutto puntando fortissimo su caratteristiche di livello superiore, come la firma luminosa Seamless Horizon Lamp, gli ADAS di ultima generazione, il cruscotto curvo in cui sono incastonati due display da 12,3 pollici, ed un bagagliaio dalle dimensioni incredibili: ben 466 litri.

Nuova Hyundai Kona Electric, i prezzi di vendita

Tralasciando tutte le specifiche tecniche, per le quali vi rimandiamo ai nostri precedenti articoli, affrontiamo nel dettaglio la tematica più attesa: il prezzo di vendita (a cui è necessario aggiungere la messa su strada del valore di 800 euro). In commercio troviamo due varianti fondamentali, che differiscono per la batteria integrata: 48.4 kWh con 156CV, autonomia 377 km e 67,8 kW, in vendita chiavi in mano a 42’000 euro, oppure la più performante e costosa da 65,4 kWh, con 217 cavalli, 90,2 kW e autonomia massima di 514 km (con cerchi da 17″, altrimenti scende a 454 con quelli da 19″), in vendita chiavi in mano a 49’900 euro.

Presso i vari showroom potrete prenotare test drive o toccare con mano la vettura, gli addetti alla vendita saranno anche in grado di stilare il giusto preventivo che più si adatta alle vostre esigenze.