Ancora 2 giorni per la EVO 180 di CoopVoce a 7,90 euro al mese

Non risulterebbe facile per nessun provider battere la concorrenza in questo momento, siccome tutti tendono ad equivalersi. Diverse soluzioni infatti sembrano appartenere agli stessi gestori, ma così non è. Ogni operatore ha la sua offerta di punta, come hanno dimostrato i vari brand del mondo della telefonia durante l’ultimo anno. CoopVoce è sicuramente presente in questo elenco molto fornito.

I gestori virtuali riescono infatti ad ottenere una posizione di rilievo vista la loro grande volontà di sorprendere. Titolo dopo titolo, cambia solo quello che è il nome dell’offerta, senza modificare quello che invece vuole offrire il provider. Stiamo parlando di qualità e quantità, in un misto che porta ad un aspetto fondamentale: la convenienza. Con le sue offerte della gamma EVO, CoopVoce ha dimostrato di non temere nessuno. Effettivamente con offerte così vantaggiose e durature, sarebbe davvero difficile far scappare i propri utenti.

CoopVoce supera tutti con la sua nuova EVO 180 che durerà ancora due giorni

Ad oggi CoopVoce riesce infatti a mettere in gioco tutte le sue possibilità dall’alto del suo status: è uno dei primi gestori per preferenza in Italia.

Azienda dispone di un’offerta che potrebbe essere una delle migliori per i prossimi mesi. Stiamo parlando della EVO 180, soluzione che da dopodomani non sarà più disponibile per nessuno.

CoopVoce lascia ancora 48 ore di tempo per sottoscriverla al prezzo di soli 7,90 € al mese per sempre. Al suo interno ci sono come sempre minuti illimitati verso tutti e 1000 messaggi. Ovviamente il punto di forza sta nella connessione ad Internet disponibile con 180 giga in 4G.