iPhone 15 e Samsung Galaxy da Euronics a prezzi BOMBA

Il periodo che riguarda il mondo della tecnologia potrebbe essere il più prolifico degli ultimi mesi visto che i nuovi volantini stanno arrivando uno dopo l’altro. Le aziende che operano sul territorio italiano tra i grandi magazzini più famosi hanno deciso di inscenare una sorta di confronto all’antica, proponendo le offerte come se fossero dei colpi inferti all’avversario. Euronics è il classico esempio di tutto questo è il suo ultimo elenco di offerte ne è la piena testimonianza.

Con l’arrivo dei nuovi iPhone inoltre l’azienda ha sfruttato il momento, proponendo a tutti la possibilità di portarli a casa. Non finisce però qui, visto che all’interno del volantino ci sono tantissime altre offerte di livello. Partendo dal computer, fino ad arrivare agli elettrodomestici più piccoli, le offerte di Euronics sono anche questa volta quel di rilievo nel mondo dell’elettronica. Ovviamente ci sono svariate possibilità di acquisto, come quella del finanziamento.

Euronics permette agli acquirenti di scegliere la propria rata, cominciando a pagare dal prossimo mese di febbraio nel 2024.

Euronics: le novità dell’ultimo volantino che batte la concorrenza, ci sono gli iPhone 15

Lo scorso 12 settembre è stato il giorno della presentazione dei nuovi iPhone 15 di Apple, i quali stanno per arrivare: il day one è fissato per il 22 settembre. Con grande probabilità recandovi in un negozio di Euronics potrete ancora pre-ordinare i dispositivi sperando che arrivino per quella data. I prezzi sono quelli di listino.

Sono presenti anche gli Apple Watch Series 9 in tutte le loro configurazioni. Ovviamente non finisce qui visto che ci sono tanti altri prodotti che potete notare nelle immagini qui in alto.