Questa sera ritorna il grande appuntamento della Champions League su Sky. Dopo la Serie A, la piattaforma satellitare ritrova la sua grande esclusiva, ossia la principale competizione europea di calcio. Gli utenti che non vogliono perdere nemmeno un minuto della Champions possono ora optare per offerte molto vantaggiose.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

In questa stagione, infatti, Sky non si presenta soltanto con un palinsesto ricco di eventi e di esclusive, ma anche per un’offerta commerciale caratterizzata da costi da ribasso. Gli utenti che desiderano attivare un piano per la tv satellitare possono, in primi luogo, sfruttare un periodo di prova con una quota una tantum dal valore di 9 euro.

Il periodo di prova messo a disposizione da Sky per il pubblico prevede accesso totale a tutti i canali ed a tutte le esclusive dei pacchetti Sport e Calcio. Al tempo stesso, inoltre, per rendere ancora più competitiva l’offerta, la piattaforma assicura anche accesso totale a tutti i titoli ed a tutti i film del pacchetto Cinema. Sempre incluso nel prezzo ci sono le migliori tecnologie del servizio satellitare, a partire dal decoder di ultima generazione. Sky Q.

Il periodo di prova è un’ottima soluzione per chi si avvicina per la prima volta a Sky. Trascorsi i trenta giorni, gli utenti potranno scegliere di proseguire la visione del satellitare scegliendo i pacchetti di loro preferenza tra Cinema, sport e calcio con i costi di listino. In alternativa sarà possibile effettuare la disdetta dalla pay tv senza il pagamento di alcuna penale.