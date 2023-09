La vita al di fuori del pianeta Terra è sempre stato oggetto di numerosi studi da parte dell’umanità e anche di molta curiosità.

Ci si è sempre chiesti se siamo soli nell’Universo o esistano altre forme di vita, simili a noi o completamente diverse, che popolano questo grande cosmo.

La narrativa e la filmografia ci hanno sempre fatto credere che gli extraterrestri siano degli esseri strutturati in maniera completamente diversa dall’uomo e che spesso siano cattivi e vogliano distruggere o conquistare il nostro pianeta.

Nella realtà non c’è nessuna evidenza scientifica che sia stata resa nota, che ci porti a pensare che ci siano altre forme di vita e che queste siano arrivate sulla Terra.

D’altra parte però alcuni fenomeni strani ci sono stati, tanti sono gli avvistamenti di oggetti non identificati che sorvolano il nostro cielo e a cui non siamo ancora in grado di dare una spiegazione.

UFO, la NASA prende una decisione epocale

Proprio in questi giorni il mondo è stato messo a conoscenza del ritrovamento di due corpicini mummificati che parrebbero appartenere a degli alieni. Nonostante questa potrebbe essere una bufala bella e buona, ha fatto sì che venga riacceso l’interesse per gli extraterrestri.

A tal proposito, la NASA ha deciso di studiare in maniera più approfondita i fenomeni di UFO (Unidentified Flying Object) oppure chiamati più correttamente UAP (Unidentified Aerial Phenomenon).

Attualmente non si hanno informazioni precise e dettagliate sulla natura di questi oggetti volanti che spesso si trovano nei nostri cieli e ciò ha spinto l’Agenzia Spaziale a volerne sapere di più nominando un comandante apposito per la sezione.