Avreste mai pensato di poter acquistare un tablet Android a soli 50 euro? oggi tutto questo è reale grazie ad una fantastica promozione che Amazon ha deciso di attivare su un modello di un brand cinese, forse a molti sconosciuto, ma comunque di discreta qualità.

Il prodotto presenta una configurazione di base non particolarmente complessa, infatti gode di 2GB di RAM e di 32GB di memoria interna, che può essere incrementata tramite l’ausilio di una microSD. Ciò che può fare la differenza è sicuramente la batteria, essendo un componente da 5000mAh, più che bilanciato per un utilizzo su più giorni. Il pannello è touchscreen da 10 pollici, ovviamente un IPS LCD che presenta una risoluzione massima in HD+.

Tablet Android a 50 euro: l’occasione che stavate aspettando

Si tratta davvero di una delle occasioni migliori degli ultimi tempi, infatti il tablet in questione avrebbe un listino che supera abbondantemente i 199 euro, ultimamente era stato messo in promozione a 99 euro, ma a rendere il tutto ancora più piacevole ci ha pensato direttamente Amazon, con lo sconto applicato del 14%, così da riuscire a spendere in finale solamente 59 euro (ed idealmente è possibile applicare un coupon del 10%, per una spesa di 54 euro). Acquistatelo a questo link.

Il sistema operativo è Android 12, ma sono disponibili aggiornamenti software per avvicinarsi alle versioni più recenti (al momento attuale abbiamo Android 14), la possibilità di utilizzare il tablet con altri utenti viene estesa dalla presenza di angoli di visione maggiorati, possono raggiungere anche i 178 gradi in orizzontale e verticale, ampliando al massimo la visibilità con le persone nelle vicinanze. La velocità di ricarica non è elevata, ma comunque l’autonomia, grazie alla batteria da 5000mAh di cui vi parlavamo in precedenza, è sicuramente un aspetto positivo da non sottovalutare.