Nel corso di queste ultime settimane ci sono state tante novità nel campo delle piattaforme streaming. Con Netflix che ha aperto le porte ad un netto aumento dei costi, dopo lo stop alla pratica della condivisione degli account a costo zero, altri servizi nel campo dello streaming tv sono pronti a seguire le Rome del colosso nordamericano, a partire da Disney+.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

Disney+ dovrebbe ufficializzare lo stop alla condivisione degli account – proprio come già fatto da Netflix dal prossimo 1 novembre. Già a partire dall’imminente autunno, quindi, tutti i clienti che hanno un account attivo non potranno più condividere la loro password con persone che non sono collegati ad internet attraverso una medesima rete domestica e che non appartengono ad un medesimo nucleo familiare.

La novità commerciale in casa Disney+ inoltre è ancora più amara perché alla rivoluzione nella pratica degli account condivisi, segue anche una rimodulazione per i costi standard della tv streaming. Proprio da novembre, Disney+ farà partire i suoi nuovi listini che prevedono il lancio di un ticket entry level, con l’alternanza delle pubblicità tra un contenuto e l’altro al semplice costo di 5,99 euro al mese.

Per chi vuole seguire gli attuali costi, il pacchetto da scegliere sarà invece il ticket standard con il costo confermato di 8,99 euro al mese e la visione di tutti i contenuti disponibili in Full HD. Come ultimo tassello sarà disponibile un ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un costo di 11,99 euro ogni trenta giorni.