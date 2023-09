CoopVoce, ancora 4 giorni per avere 180 giga quasi GRATIS

Servirebbe un miracolo per i vari gestori che sono rimasti indietro per riuscire a battere le vere e proprie armate che compongono il mondo della telefonia mobile. In Italia ci sono tanti provider che con le loro offerte sono riusciti a riscrivere la storia e le regole non scritte di cui questo mondo si compone. CoopVoce ovviamente uno degli operatori più influenti, siccome propone delle offerte che sembrano avere sempre la stessa essenza.

Il celebre gestore che è arrivato ormai qualche anno fa, riesce infatti ad unire convenienza, qualità e quantità dei contenuti, aspetti fondamentali per chiunque volesse avere il massimo sottoscrivendo una promozione mobile. Dopo aver visto diverse offerte durante gli scorsi mesi dunque il gestore ha ritenuto opportuno restaurare una delle sue vecchie promozioni, rendendola ufficiale di nuovo sul sito.

L’obiettivo questa volta sarà molto chiaro: rubare ancora utenti alla concorrenza per portarli dal proprio lato. Con grande probabilità CoopVoce ci riuscirà visto che c’è una grande quantità di contenuti al suo interno.

CoopVoce ripristina la sua EVO 180, in realtà mancano poche ore alla fine

Chiunque volesse portare a casa questa offerta, deve fare presto visto che sta per scadere. Sul sito ufficiale di CoopVoce potete trovare infatti il count down che mostra chiaramente che manca poco tempo.

Venendo ai contenuti che si trovano all’interno della nuova EVO 180, si parte dai minuti fino ad arrivare ai giga.

Con soli 7,90 € al mese per sempre, gli utenti potranno avere infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti. Per quanto riguarda la rete, ecco 180 giga 4G.