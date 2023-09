Un’offerta davvero folle vi attende in questi giorni direttamente da Very Mobile, gli utenti che sono in uscita da Iliad o da un MVNO, hanno difatti la possibilità di richiedere l’attivazione di una delle migliori promozioni in circolazione, con un prezzo fortemente più basso del normale.

Attivarla è più semplice di quanto avreste mai immaginato, basterà collegarsi al sito ufficiale di Very Mobile entro e non oltre il 25 settembre, e richiedere la portabilità del proprio numero di telefono originario. Il costo iniziale è quasi azzerato, così da velocizzare la richiesta, infatti l’utente dovrà pagare solamente 5,99 euro, che corrisponde alla prima ricarica.

Very Mobile, l’offerta da 5 euro è pazzesca

Ottima opportunità di risparmio con Very Mobile, gli utenti si ritrovano a dover versare un contributo tutt’altro che elevato, infatti sono necessari solamente 5,99 euro al mese, per arrivare ad attivare una Summer Flash destinata a lasciare il segno. Al suo interno si possono trovare incredibili contenuti, come minuti e SMS illimitati che possono essere utilizzati verso ogni numero, per arrivare anche a 120 giga di traffico al mese. La navigazione, è bene ricordarlo, risulta essere limitata nella massima velocità che si può raggiungere, come da prassi per la maggior parte dei MVNO.

Per richiedere la promozione, che ricordiamo non richiede la provenienza da uno specifico operatore telefonico, vi basterà collegarvi il prima possibile al sito ufficiale di Very Mobile, in quanto la scadenza è fissata al 25 settembre 2023.