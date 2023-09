Unieuro rappresenta uno dei migliori rivenditori di elettronica del nostro paese, con la possibilità comunque di accedere a prodotti di assoluta qualità, spendendo cifre tutt’altro che elevate. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere tranquillamente completati nei singoli negozi fisici, oppure affidandosi al sito ufficiale.

Solamente gli utenti che decideranno di comprare dal divano di casa dovranno preoccuparsi delle possibili aggiunte al prezzo mostrato a schermo, poiché la spedizione ha un costo esclusivamente nel caso in cui il valore dell’ordine fosse inferiore ai 49 euro, viceversa sarà sempre completamente gratuita.

Unieuro, occasioni assurde per tutti gli utenti

Pochi giorni a disposizione degli utenti per attivare una promozione Unieuro assolutamente interessante, con alle spalle tantissime offerte ricche di prezzi bassi molto convenienti tra cui è possibile scegliere. Gli utenti partono dalla fascia più alta della telefonia mobile, approfittando ad esempio dei 1199 euro richiesti per l’acquisto di Samsung Galaxy S23 Ultra ed anche di Galaxy Z Flip5, per poi scendere verso modelli decisamente più economici. Tra questi possiamo annoverare Oppo A98, Honor X8a, Honor 90 Lite, Xiaomi Redmi A2, Redmi 12C, Redmi Note 12, Galaxy A14, Galaxy A04s o anche Redmi 12 Pro.

A prescindere dal modello selezionato, ricordiamo comunque che sono tutti caratterizzati dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche dalla variante no brand, che permette così di avere aggiornamenti software decisamente più tempestivi. Il volantino Unieuro è attivo fino al 21 settembre anche sul sito ufficiale.