Un volantino davvero molto speciale vi attende in questi giorni da Lidl, gli utenti si sentono liberi di poter acquistare i migliori prodotti in circolazione, compresa la tecnologia di ultima generazione, spendendo molto meno del solito. Il risparmio non è cosa rara con l’azienda tedesca.

Gli acquisti, a differenza di quanto accade con gli altri rivenditori di elettronica, possono essere completati in esclusiva assoluta nei negozi fisici sparsi per il territorio, in questo modo tutti gli utenti vi possono accedere liberamente, senza vincoli particolari. L’unico appunto che dobbiamo fare riguarda le scorte limitate, ricordate che potrebbero terminare prima del previsto.

Se volete essere aggiornati sulle offerte Amazon, ecco qui il nostro canale Telegram dedicato, con i prezzi più bassi in esclusiva assoluta.

Lidl, offerte con prezzi al 90% di sconto solo oggi

I nuovi sconti del volantino Lidl sono a dir poco impressionanti, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un risparmio davvero unico, con la possibilità anche di acquistare prodotti di livello, al giusto prezzo finale di vendita. Tra questi troviamo, ad esempio, il compressore portatile da 34,99 euro, con il quale monitorare la pressione delle gomme, e godere di una versatilità fuori dal normale.

Più nello specifico parliamo di un compressore ad aria compressa regolabile fino a 4,1 bar (che corrispondono a 60 PSI), con spegnimento automatico e torcia LED integrata, il che permette di individuare alla perfezione l’area di lavoro. Il tubo permette l’integrazione di adattatori, in confezione se ne trovano quattro: valvola per auto, per bicicletta, l’ago per il pallone e l’adattatore universale. Di seguito vi abbiamo inserito la corrispettiva pagina del volantino discusso nell’articolo.