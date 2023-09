I robot aspirapolvere e lavapavimenti sono diventati sempre più un “must” nel nostro quotidiano. Parliamo di gadget che servono per mantenere le abitazioni, gli studi, gli uffici e i luoghi in generale, sempre puliti, freschi, con uno sforzo pressoché minimo. Di fatto, una volta installati e configurati, non occorre fare nulla; servono per le cosiddette “pulizie di mantenimento” e sostituiscono le classiche “passate” giornaliere che si farebbero a mano con la scopa o il mocio. Ovviamente non sono perfetti e non li consigliamo per sostituire del tutto anche le classiche “pulizie settimanali o bisettimanali” che vanno fatte per avere un ambiente sempre sanificato e igienico, ma rappresentano una soluzione smart per combattere lo stress quotidiano.

Fatta questa doverosa premessa, voglio parlarvi del Proscenic M9 Robot Vacuum, un gadget che svolge proprio queste due funzioni: quella di lavare i pavimenti con l’acqua e di togliere la polvere accumulata (magari, in ordine invertito…). Ciò che ci ha colpito di questo prodotto è il prezzo di vendita: un articolo così completo costa solo 499,00€ ma su Amazon, proprio in questi giorni, c’è un pratico coupon di 100€ che vi porterà il prezzo finale a soli 399,00€, spese di spedizione incluse.

Confezione

Nella scatola – generosa – troviamo il robot, la stazione di ricarica, il telecomando per comandarlo appunto così (o tramite applicazione, la solita di Proscenic che si aggancia al Wi-Fi a 2.4 GHz, importante, ricordatevelo), il mocio lavabile con supporto, un’altro paio di spazzole laterali, il filtro HEPA di scorta, una spazzola pulitrice e due sacchetti della polvere. Ovviamente è presente anche il manuale completo (c’è anche l’italiano).

Estetica e design

Osserviamo particolarmente l’estetica di questo Proscenic M9: troviamo un prodotto di forma circolare con torretta LiDAR che serve per mappare lo spazio circostante. Sopra abbiamo il pulsante per la ricarica, quello per l’accensione e il modulo laser, sul frame laterale i vari sensori ad infrarossi, il pulsante per il rese, la scatola della polvere, i contatti per la ricarica e la feritoia dell’aria.

Sotto si possono inserire i due mocio rotanti, c’è la spazzola laterale, la ruota omnidirezionale, il coperchio della batteria, la ruota motrice destra, quella sinistra, la spazzola principale, il coprispazzola.

Troviamo poi il contenitore per la polvere con portafiltro primario, spugna e filtro HEPA ma vi è anche la sezione per l’acqua con blocco della scatola della polvere, punto di entrata dell’acqua, rilascio del contenitore della polvere, supporto per mocio, panno.

Nella stazione di ricarica vi è il LED che contiene le informazioni, accanto il coperchio del tubo di raccolta della polvere con all’interno la lampada UVC e il filtro dell’aspirazione. Si inserisce qui il sacchetto che, una volta riempito, va cambiato definitivamente.

Funzionamento

Sul robot ci sono i vari pulsanti che servono per accedere il prodotto (tre secondi premuto dovrebbero bastare), si avvia la pulizia o la si interrompe sempre con il medesimo bottone e l’altro serve per il “ritorno a casa”. Devo ammettere che è molto intelligente, riconosce immediatamente l’ambiente anche se prima necessita di un bel giro di ricognizione con il LiDAR attivo per capire dove si trova e mappare lo spazio.

Sulla stazione di ricarica, occhio ai LED: se quello del sacchetto lampeggia la luce rossa vuol dire che non avete messo bene il sacchetto della polvere, se è bianca fissa vuol dire che questo è pieno. L’indicatore della carica verde lampeggiante indica appunto, la ricarica del robot. Per il fronte UVC devo dire che la luce bianca accesa indica la sterilizzazione, la luce bianca spenta invece, che non sta sterilizzando. Quando il LED del filtro è acceso di bianco sta raccogliendo la polvere, quando ha il LED rosso significa potenzialmente un errore.

Una volta configurato il tutto sulla base di ricarica, trovategli un posto adeguato in casa. Noi l’abbiamo messo nella nostra “sala White”. Come prima cosa, caricatelo.

Per utilizzarlo, avete tre possibilità: o pigiate semplicemente i tasti sul robot e questo avvierà la pulizia dell’appartamento spazzando a terra, o gestite il tutto via telecomando o tramite app (scaricate quella di Proscenic dall’App Store o dl Play Store e seguite la procedura guidata). Classica applicazione che conosciamo a memoria con tante funzionalità smart pensate per far avviare il robottino anche da remoto.

Con il telecomando potrete eseguire dei Comandi Rapidi: il ritorno a casa, navigherete nell’ambiente, avvierete la pulizia, attiverete il mocio o l’aspirazione. Infine, potete anche inserire la modalità “silenziosa”.

Come si lava? L’azienda consiglia di usare acqua deionizzata o demineralizzata per la pulizia. Una volta inserita l’acqua, avviate la pulizia e svuotate il serbatoio dell’acqua al termine del tutto.

Per togliere la polvere, aprite il coperchio della stazione di ricarica, estraete il sacchetto, svuotatelo o buttatelo se è pieno , inseritene uno nuovo e chiudete il tutto.

Accorgimenti

Piccoli consigli: rimuovete tutti i cavi e i fili e gli elementi disturbanti dal pavimento, evitate che ci siano macchie umide o bagnate a terra, state attenti all’eventuale presenza di scale: sebbene riesca a riconoscere gli ostacoli, vi suggerisco di chiudere le eventuali porte. Non si sa mai. Il robot riesce a scavalcare oggetti che hanno un’altezza di 15 mm. Ad ogni modo, se c’è qualcosa di simile, toglieteli in anticipo. Fate sempre la manutenzione e la pulizia come indicato nel libretto di istruzioni.

Piccoli reminder

L’azienda consigli di fare la manutenzione del mocio ogni volta che lo utilizzate e di sostituirlo ogni 3 o 5 mesi. Le spazzole invece, ogni 2 settimane vanno pulite e cambiate ogni 3-6 mesi. La spazzola principale invece, ogni settimana va pulita e cambiata una volta all’anno, almeno e lo stesso vale per gli altri componenti. Non stancatevi di fare manutenzione, e sostituite le cose ogni tot. di tempo per evitare di incorrere in problematiche

Giudizio finale e conclusioni

Ho adoperato il Proscenic M9 Robot Vacuum per un po’ di giorni prima di darvi un mio parere; che dire, a me è piaciuto anche perché mi ha permesso – da buon paranoico – di attivarlo almeno una volta al giorno (uso tantissimo il telecomando e pochissimo l’app) per spazzare a terra. Quando mi è caduto il the (che è dolce e appiccicoso), ho avviato la pulizia con l’acqua ma il risultato – per ovvi motivi – è stato discreto, tuttavia la colpa non è sua. Come detto in calce, le pulizie profonde, lo sporco ostinato va tolto “a mano” con l’olio di gomito, come si suol dire. Per un mantenimento dell’ufficio (noi alla fine non sporchiamo tanto essendo un luogo di lavoro) è ottimo. Difficile trovargli veri difetti: forse i materiali plastici lasciano troppe ditate (basta toccarlo un po’ per vedere la “sagra dell’impronta digitale”) ed è un po’ troppo rumoroso, un pelino di più di quelli della concorrenza.

A soli 399,00€ poi, grazie al coupon che si applica al checkout prima di pagare su Amazon, è davvero da comprare subito. Non lasciatevelo sfuggire. Per me è promosso, ma anche per gli altri colleghi che ci sono nel nostro studio!