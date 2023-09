Siamo ormai arrivati a settembre e, secondo i rumors emersi in queste settimane, il prossimo Samsung Galaxy S23 FE sarà annunciato proprio in questo mese. Le informazioni si sono susseguite fino ad ora e ora va ad aggiungersi un altro piccolo tassello al quadro generale. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata pubblicata in rete una immagine teaser che ci ha rivelato le colorazioni ufficiali di questo dispositivo.

Samsung Galaxy S23 FE sta per arrivare, ecco quali saranno le colorazioni ufficiali

In queste ultime ore sono arrivate nuove informazioni riguardanti il prossimo smartphone di punta di casa Samsung. Come già accennato in apertura, un’immagine teaser da poco emersa in rete ci ha rivelato quelle che dovrebbero essere le colorazioni ufficiali del nuovo Samsung Galaxy S23 FE.



Nello specifico, dall’immagine in questione è possibile scorgere almeno quattro colorazioni differenti, ovvero Black, White, Green e Purple. Sul retro saranno poi presenti tre fotocamere, mentre il frame laterale sarà realizzato in metallo. Sarà immancabile la porta di ricarica di tipo USB Type C, mentre quasi sicuramente non ci sarà il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Samsung Galaxy S23 FE – presunte specifiche tecniche