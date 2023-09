TIM, l'operatore lancia preordini per iphone 15 e airpods pro 2

L’entusiasmo attorno ai nuovi prodotti Apple è palpabile, e TIM, uno degli operatori telefonici leader in Italia, non è rimasto indietro. Ha infatti annunciato l’apertura dei preordini per la nuova gamma di prodotti Apple, tra cui l‘iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus. Questi dispositivi si distinguono per il loro design in alluminio, un vetro posteriore resistente con infusione di colore, e sono alimentati dal chip A16 Bionic. Presentano un sistema di fotocamere avanzato, con una fotocamera principale da 48MP e un nuovo teleobiettivo 2x. Inoltre, per la prima volta, questi modelli includono un connettore USB-C.

TIM: tutte le novità in arrivo

Parallelamente, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max rappresentano l’apice della tecnologia Apple. Realizzati in titanio di grado aerospaziale, questi dispositivi sono i modelli Pro più leggeri mai creati da Apple. Sono dotati del chip A17 Pro, che offre prestazioni di gioco e professionali di alto livello. La fotocamera principale da 48MP, insieme ad altre caratteristiche avanzate, promette di rivoluzionare l’esperienza fotografica degli utenti.

Non solo gli iPhone, ma anche l’Apple Watch Series 9 e l’Apple Watch Ultra 2 sono stati inclusi nell’annuncio di TIM. L’Apple Watch Series 9, potenziato dal nuovo chip S9 SiP, offre funzionalità avanzate come un nuovo gesto magico doppio tap e un display più luminoso. L’Apple Watch Ultra 2, d’altro canto, porta nuove funzionalità allo smartwatch Apple, rendendolo ancora più robusto e capace.

Gli AirPods Pro di seconda generazione rappresentano un altro aggiornamento significativo. Questi auricolari ora supportano la ricarica USB-C, permettendo agli utenti di utilizzare un unico cavo per ricaricare diversi dispositivi Apple. Con un grado di protezione IP54 migliorato, gli AirPods Pro sono ora più resistenti alla polvere, ideali per un uso in condizioni avverse. Inoltre, con iOS 17, gli AirPods Pro offrono nuove esperienze audio, come l’Audio adattivo e il Rilevamento conversazione.

Questo annuncio di TIM sottolinea l’importanza dei nuovi prodotti Apple nel mercato italiano e la rapida adozione da parte degli operatori telefonici. La disponibilità di questi dispositivi attraverso TIM, uno degli operatori più grandi e affidabili del paese, garantirà che un vasto numero di consumatori italiani possa accedere facilmente all’ultima tecnologia Apple. La combinazione di innovazione e accessibilità promette di portare l’esperienza utente a nuovi livelli, consolidando ulteriormente la posizione di Apple come leader nel settore tecnologico.