WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia e la sua fama è dovuta principalmente a due fattori fondamentali: i continui aggiornamenti e la sicurezza.

Se da una parte l’app di Meta appare come un’applicazione multifunzionale che permette di svolgere diverse azioni racchiudendo più impieghi in un unico programma (videochiamate, messaggi vocali, creazione di avatar), dall’altro lato presenta una notevole attenzione verso la sicurezza che spinge gli utenti a utilizzarla per proteggere la propria privacy.

Nonostante ciò la concorrenza rimane spietata e WhatsApp (e non solo) negli ultimi anni è stata incline a copiare alcune funzionalità delle app rivali e in particolare di Telegram. Le recenti introduzioni di ascoltare i messaggi accelerati e di modificare i quelli già inviati sono infatti delle funzioni ‘copiate’ a Telegram.

WhatsApp prende spunto da Telegram per una novità

Le introduzioni citate in precedenza non sono le uniche che WhatsApp prenderà in prestito dal rivale ma è in arrivo un incredibile aggiornamento che porterà una novità.

Questa particolare funzione è stata già annunciata ma non è ancora presente in tutti i Paesi, come l’Italia appunto, e gli utenti non vedono l’ora di averla. Si tratta dell’arrivo, anche su WhatsApp, dei canali.

I canali porteranno una ventata di cambiamento su WhatsApp in virtù del fatto che assomiglierà sempre di più a un social.

Questa funzione permette a gli utenti di creare un gruppo dove inviare qualsiasi tipo di media e di documento e la particolarità è che tutti i partecipanti potranno solo visualizzare questo materiale ma non potranno inviare messaggi sul gruppo. Come detto in precedenza, sembra un vero social!