Tim è da sempre uno degli operatori telefonici che, insieme a Vodafone, rappresenta, a tutti gli effetti, il leader assoluto nel mercato italiano di telecomunicazioni.

Il gestore infatti, offre la propria linea ad una moltitudine di altri operatori online e gode di una copertura di rete dell’intero paese.

Oltre alla qualità dei servizi offerti e alla possibilità di poter navigare su Internet alla massima velocità del 4G e 5G, a seconda della compatibilità del vostro dispositivo, il gestore si caratterizza anche per la promozione di offerte dal prezzo più che conveniente.

A tal proposito, vi forniamo alcune informazioni relative alle più attuali promo di Tim, studiate al fine di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente.

Tali promozioni sono valide sia per coloro che intendono acquistare una nuova SIM, sia per coloro che vogliono effettuare una portabilità di numero mobile da parte di altro operatore.

Tuttavia, per informazioni più dettagliate a riguardo, consigliamo sempre di consultare anche il sito ufficiale di Tim.

TIM YOUNG 5G La promo è valida esclusivamente per i giovani under 25. Essa al prezzo di 9.99 euro al mese, comprende:

– Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

– SMS illimitati;

– 100 GB di Internet alla massima velocità di copertura;

– Minuti ed Sms illimitati verso tutti i paesi dell’Unione Europea;

– 20 GB di Internet in roaming;

– Servizio di ricarica automatica su credito residuo.

TIM Power Supreme Web Easy. L’offerta è attivabile esclusivamente online e consente di disporre del primo mese gratuitamente.

Essa è valida per clienti Iliad, Postemobile e per altri operatori virtuali selezionati.

Al costo mensile di 7.99 euro, essa include:

– Chiamate, minuti e messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi sia mobili.

– 150 GB di Internet alla massima velocità del 5G, la più veloce del momento;

– 8 Gb di Internet in roaming, fruibili nei paesi dell’Unione Europea, con minuti ed sms sempre illimitati;

– Servizi ” Chiama Ora” e “Lo Sai”, inclusi;

– Servizio di ricarica automatica;

– Primo mese di attivazione gratuito.