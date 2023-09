Starlink, la crescita è lenta e potrebbe rivelarsi un vero FLOP

La connessione ad Internet attualmente vede un solo leader sul mercato che è senza dubbio Starlink. Ovviamente bisogna precisare che la sua leadership vale per quanto riguarda la connessione a banda larga via satellite.

Il programma con cui il sistema è stato ufficializzato durante il 2021, ha registrato nel tempo un successo davvero importante, essendo poi stato ampliato anche con funzionalità innovative ed altri servizi. Uno di questi è sicuramente Roam, quello che consente di connettersi da qualsiasi parte del mondo in cui ci si trovi, purché sia sulla terraferma.

Sebbene il successo sia stato discreto, non può di certo rispecchiare quanto SpaceX, società che lo ha creato, si aspettava. Secondo i documenti che sono trapelati, durante l’anno scorso la società a fatturato 1,4 miliardi di dollari di entrate, con una crescita pari a circa 222 milioni in più rispetto all’anno precedente. Le previsioni però portavano a 12 miliardi di dollari in totale, per cui nettamente fuori portata.

Starlink non decolla, rischio flop assoluto per il sistema

Secondo le ultime notizie il 2022 si sarebbe chiuso in perdita, mentre i primi tre mesi di quest’anno hanno mostrato un profitto troppo basso per essere un segnale di svolta. Ovviamente tutto ciò è legato ai clienti che sottoscrivono l’abbonamento, i quali sono in crescita molto lenta.

Attualmente il numero di abbonamenti attivi a fine 2022 è di poco più di 1 milione di persone, mentre le previsioni si auspicavano circa 20 milioni. Questo rischia di essere dunque un vero flop, con l’azienda che potrebbe procedere ad abortire il progetto prossimamente.