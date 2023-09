Android, un BUG gravissimo svuota le carte di credito

Chi usa uno smartphone Android è in grado di constatare quanto la grande versatilità di cui questi dispositivi si fregiano, possa rappresentare anche un pericolo. Molto spesso infatti gli utenti si ritrovano ad avere a che fare con aspetti insoliti che vengono erroneamente valutati in maniera bonaria.

È il caso di quello che poi si è rivelato un grave problema di sicurezza. Quest’ultimo potrebbe mettere al serio rischio il pubblico che usa Android. Stando a quanto riportato infatti tale bug potrebbe consentire addirittura di rubare i dati delle carte di credito che gli utenti salvano sul Google Wallet. Per farlo basterebbe un semplice dispositivo NFC, come ad esempio il celebre Flipper Zero di cui si parla tanto ultimamente.

Android, una grave falla mette a rischio gli utenti e le carte di credito

Dalle ultime notizie sembra che il più problema sia più grave del solito. Stando infatti a quanto riportato, la falla, identificata con la sigla CVE-2023-35671, riguarderebbe tutti gli smartphone con a bordo tutte le versioni del sistema operativo a partire da Android 5.

Tutto è collegato alla funzione “Blocco app su schermo“, utile per tenere un’applicazione in sovrimpressione fin quando non viene sbloccata. Nel caso in cui dovessero essere attivate “Richiedi il PIN per lo sblocco”, “Usa Blocco app su schermo” o “Richiedi sblocco del dispositivo per NFC”, il bug potrà operare esponendo i dati delle carte di credito sul wallet.

Con un semplice lettore NFC dunque un qualsiasi malintenzionato potrebbe rubare i dati anche a smartphone bloccato. Fortunatamente sembrerebbe scongiurato il possibile utilizzo della carta per poter pagare qualsiasi cosa in maniera indebita. Google conosce il problema e ha previsto un nuovo aggiornamento a breve.