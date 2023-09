Iliad regala il 5G, l'offerta giusta è la Flash 180

Chiunque si stesse domandando che fine ha fatto l’offerta di Iliad deve sapere che è ancora disponibile sul sito ufficiale con il solito prezzo ma ancora per poco tempo.

Manca infatti solo due giorni alla scadenza della Flash 180, promo che vanta davvero di tutto al suo interno.

Iliad propone la sua Flash 180 ancora per poco tempo, mancano 2 giorni al gong

L’unico modo per mettere i bastoni tra le ruote ai gestori virtuali che sembrano voler prendere in ogni modo in mano le redini del gioco, era quello di proporre qualche offerta di livello. Quelle di Iliad non si tirano mai indietro dal rispettare tali canoni. Con l’ultima proposta infatti l’azienda è stata in grado di rimettersi subito in carreggiata.

L’arrivo della nuovissima Flash 180 ha ristabilito l’equilibrio in favore del celebre provider che ora vuole spingere. Questa promozione sarà disponibile ancora per due giorni, per cui chi vuole sottoscriverla, farà meglio a sbrigarsi.

Una volta scelta, il prezzo resterà per sempre lo stesso, senza alcun cambiamento che possa scalfire la quiete degli utenti. Proprio quest’ultima consiste in soli 9,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni future.

Per quel che riguarda i contenuti, non c’è nulla da temere siccome il gestore ha pensato a tutto. Se volete effettuare delle chiamate, avrete minuti senza limiti verso qualsiasi provider, mentre se vorrete inviare messaggi, ci saranno SMS illimitati. Ci sono poi 180 giga per navigare in Internet. Da ricordare anche che questo provider offre il 5G in maniera gratuita a chiunque sottoscriva l’offerta.

Per quanto riguarda l’attivazione bisognerà pagare solo 9,99 € con la Sim inclusa nel prezzo.