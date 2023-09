Solo pochi giorni fa si è svolto l’evento Wonderlust di Apple, dove sono state date le informazioni tanto attese sui nuovi dispositivi. In molti ora sono in attesa del fatidico 23 settembre, per poter mettere le loro mani sul nuovo iPhone 15. Nell’attesa, potrete già scoprire cosa ci sarà nella confezione, oppure saltare questo articolo e aspettare lo smartphone come si aspetta Babbo Natale.

Comunque, le specifiche sul contenuto della scatola arrivano direttamente dalla casa madre e valgono per tutti i modelli della gamma iPhone 15, da quello base alla versione top Pro Max.

Il contenuto della confezione del nuovo iPhone 15

Il packaging è minimal e va dritto al sodo. Non aspettatevi magici contenuti se non il vostro nuovo cellulare e il cavo un cavo USB-C lungo un metro. Avete letto bene: non ci sarà il caricabatterie. Potrete però acquistarlo separatamente sul sito Apple scegliendo magari quello da 25 euro dalla potenza di 20W. Stando poi già sul sito, potreste farvi un giretto e scoprire i dettagli degli altri prodotti come il nuovo Apple Watch Ultra.

Sappiamo che fa storcere un tantino il naso spendere una cifra considerevole per poi non avere neanche un caricabatterie, ma queste sono le politiche aziendali e se si vuole il nuovo iPhone 15 si passa avanti questa pecca. Il cavo in dotazione potrebbe essere piuttosto corto per alcuni utenti, ma la Apple ha una novità in merito. Sul sito sono ora disponibili cavi USB-C finalmente più lunghi e soprattutto più robusti. Il “modello” migliore al momento è il Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro a livello di potenza. Il costo vari a seconda della lunghezza, si può scegliere infatti tra quello da 1,8 metri (149 euro) e quello da 3 metri (179 euro).