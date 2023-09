Dopo tante notizie e una volta conclusasi la fase di test, ora i canali Whatsapp sono finalmente disponibili. La loro attivazione è già stata attuata in ben oltre 150 Paesi e il loro funzionamento è sulla bocca di tutti.

I canali non sono una vera e propria novità, almeno per chi usa altre app di messaggistica come Telegram. Da tempo, infatti, la medesima opzione è presente su questa piattaforma e Meta, che presta sempre un occhio alla concorrenza, ha colto la palla al balzo introducendo la stessa funzione con qualche piccola modifica. La guerra tra Telegram e Whatsapp dura ormai da anni, ma la famosa app dall’icona verde continua ad essere sul podio grazie ai continui aggiornamenti. Scopriamo ora con esattezza cosa ci permetteranno di fare i Canali su quest’ultima.

Come funzionano i Canali Whatsapp

I Canali sono una sorta di newsletter su svariati argomenti o persone a cui gli utenti possono collegarsi per restare sempre aggiornati. La funzionalità, si aggiunge quindi alle classiche chat e a tutte le opzioni che contraddistinguono l’app di messaggistica per la sua creatività e continua evoluzione.