I prezzi del volantino Unieuro sono tra i più bassi che abbiamo mai visto in Italia, solo in questi giorni gli utenti sono felicissimi di acquistare i migliori prodotti di elettronica, e raggiungere un risparmio davvero unico nel loro genere.

Spendere poco con Unieuro è decisamente alla portata di tutti, se volete essere i primi a risparmiare sui vari acquisti, non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale, e richiedere la consegna della merce direttamente al vostro domicilio, dove troverete ad attendervi anche numerosi prezzi bassi e la spedizione gratuita.

Unieuro, occasioni e prezzi bassi da non credere

Spettacolari sconti con pagamento a Tasso Zero vi attendono nel periodo da Unieuro, gli utenti sono effettivamente liberi di accedere ai migliori smartphone di ultima generazione, riuscendo comunque a ridurre, anche leggermente, la spesa finale da sostenere. Tra le offerte più interessanti, ecco spuntare una accoppiata vincente: Galaxy Z Flip5 e Galaxy S23 Ultra, i due top di gamma di questo 2023, acquistabili comunque a 1199 euro.

La proposta del volantino dal miglior rapporto qualità/prezzo, è oggi rappresentata dall’Honor 90, che oggi ha un costo di 499 euro, come anche dal Galaxy A34, il più costoso tra gli economici, disponibile a 349 euro. Tutti gli altri modelli, che trovate elencati anche qui, hanno un prezzo immediatamente inferiore, pur presentando specifiche e caratteristiche tecniche di ottimo livello generale (sono interamente no brand con garanzia di 24 mesi).